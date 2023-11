Caterina Balivo sotto la lente Rai La Volta Buona rischia chiusura

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo lo stop a Liberi Tutti di Bianca Guaccero, i Vertici di Viale Mazzini hanno deciso di attenzionare i nuovi programmi Rai proposti in questo primo trimestre della nuova stagione. La sperimentazione degli innovativi progetti non è stata accolta in maniera positiva da parte del pubblico da casa alla luce dell'andamento non positivo degli ascolti tv. A finiresorveglianza anche Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo e Chesarà... di Serena Bortone cheno la. Il primo ha sostituto il talk del martedì sera Cartabianca dopo l'addio di Bianca Berlinguer e il conseguente passaggio (decisamente fortunato) a Rete 4. La puntata del 7 novembre scorso ha ottenuto l'ennesimo crollo all'1.8% e 312.000 spettatori. Il secondo, invece, va in onda al sabato su Rai3 al posto de Le Parole di Massimo Gramellini (oggi su La7) e alla ...