Catania | la situazione panchina | l’ultimo ostacolo prima della firma

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’avvio di stagione in casanon è stato all’altezza. La squadra occupa la 12ª posizione nel Girone C del campionato di Serie C e continuano i contatti per la scelta del nuovo allenatore. Dopo la sconfitta contro il Potenza con il risultato di 1-0, la dirigenza ha deciso di esonerare Luca Tabbiani. Il rendimento delè stato ben al di sotto delle aspettative: in 12 partite ha conquistato appena 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. I siciliani sono addirittura fuori dalla zona playoff. La dirigenza continua i contatti per il sostituto e il nome in pole è quello di Cristiano Lucarelli, reduce dall’esonero dalla Ternana. Il tecnico ha dato l’ok al ritorno, l’principale è rappresentato dal contratto con il club rossoverde fino al 2025. L’alternativa è Maran.