Caso Alpi Aviation Niente sanzioni alla società cinese per i suoi ritardi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lunedì la presidenza del Consiglio dei ministri ha archiviato il procedimento per eventuale sanzione nei confronti di Mars (HK) Information Technology Co. Limited per il ritardo nell’adempimento del decreto di vendita delle quote in. Ricapitoliamo la vicenda. La quota di maggioranza del produttore friulano di droni era passata nel 2018 nelle mani di Mars (HK) Information Technology Co. Limited,di Hong Kong dietro la quale si celano due gruppi statuali di Pechino. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza,era stata valutata 90 volte in più rispetto al suo valore nominale (3.995.000 euro contro 45.000 euro). L’operazione era stata ritenuta “suscettibile di pregiudicare gli interessi essenziali italiani ed europei connessi ai settori della difesa e della ...