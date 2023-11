Casi Orlandi-Gregori | via libera del Senato alla Commissione d’Inchiesta

Caso- Gregori, ok definitivo del Senato: al via la commissione d'inchiesta parlamentare. Avrà i poteri della magistratura SuiEmanuelae Mirella Gregori è arrivato il via libera definitivo del Senato all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla scomparsa delle due donne. Il voto è avvenuto per alzata di ...

Caso Orlandi-Gregori, sì del Senato: al via la commissione parlamentare d'inchiesta. Avrà i poteri della magistratura Corriere Roma

Caso Orlandi, Casini in Aula: Pensate davvero che la commissione ... Fanpage.it

Due casi che si intrecciano, tra servizi segreti ... incaricato dallo stato pontificio proprio di indagare sulla scomparsa della Orlandi. E attesa entro fine anno la nomina dei 40, tra deputati e ...Roma, 9 nov. (LaPresse) - È stata prorogato alle 17 di oggi ora italiana l’ordine di rimozione dei supporti vitali per Indi Gregory. Lo fa sapere Jacopo ...