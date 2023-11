Case Abbandonate in Vendita a 1 Euro per Rilanciare il Centro Storico

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chieti - La giunta comunale di Paglieta, guidata dal sindaco Ernesto Graziani, ha lanciato l'iniziativa "a 1" con l'obiettivo di favorire il ripopolamento, promuovere lo sviluppo turistico e attirare nuove attività commerciali nel. Le ragioni dietro questa proposta sono spiegate dalla stessa amministrazione comunale, evidenziando l'abbandono subito daldi Paglieta, comune affetto, come molti altri, dalla migrazione dei residenti verso appartamenti nelle nuove costruzioni in periferia o altre località per motivi di studio o lavoro. Per contrastare questo declino, l'amministrazione ha deciso di avviare il progetto di riqualificazione e rivitalizzazione del. In cosa consiste l'iniziativa ...