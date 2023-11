Carolyn Smith | “Il cancro è tornato e dopo 8 anni | è difficile da accettare Mai vergognarsi ma combattere” Milly Carlucci | “Ti voglio tanto bene”

(Di giovedì 9 novembre 2023) “tu sei la nostra regina, potrei dire imperatrice, ‘partner in crime’ in questa bellissima avventura che è ‘Ballando con le Stelle’. Non mi stanco mai di dirlo: ti, ti stimo immensamente, sei una parte importante della mia vita e del mio cuore”. Le parole didette in un video messaggio per la Regina di Ballando con le Stelle,, sono parole di stima e affetto. Siamo a “Da noi… a ruota libera” e la coreografa e presidentessa di giuria si è raccontata a Francesca Fialdini soprattutto a proposito di quello che lei chiama “l’intruso”, ilal seno, che è: “Speravo di esserne uscita fuori perché io sono una che fa tutto quello che dicono i medici. E ...

A tenere banco anche le polemiche sollevate dalla giuria, composta anche quest'anno da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e, completati dal commento ...

Roberto Poletti ha rifiutato un ruolo nel talent di Rai1: lo spoiler di Alberto Dandolo Si avvicina alla quarta puntata, Ballando con le stelle. Il ...