Carlo Verdone in tv a cena da Maria Latella

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 9 novembre 2023)sarà in tv “Ada” tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione. Torna in onda per la quarta volta il Dinner Talk di Sky TG24 che si propone di esaminare il panorama politico e attuale con un tocco unico di freschezza e convivialità. La padrona di casa è la giornalista, la quale coinvolgerà gli ospiti con la sua ormai iconica, offrendo numerosi spunti per discussioni e approfondimenti. Questo programma verrà trasmesso sul canale all news attraverso una serie di cinque appuntamenti a partire dal 10 novembre, ogni venerdì alle 21:00, e sarà sempre disponibile on demand su skytg24.it. “Ada” trasforma gli ospiti in ...