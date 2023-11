Carlà sempre controcorrente | diventa bionda in autunno per una buona causa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 novembre 2023) Chioma più lunga, tinta chiarissima. Carla Bruni sfoggia un nuovo hiar cut con schiariture quasi bionde per lanciare un messaggio importante sulla prevenzione per il tumore al seno. Carla Bruni in Senza veli per salutare l’estate: a fotografarla è il marito Nicolas Sarkozy X Il colpo di testa d’di Carla Bruni La tinta castana sofisticata esibita con i look eleganti nei front row dell’ultima Parigi ...