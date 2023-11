Carburanti | Faib Confesercenti chiede al Mimit di accelerare su riforma della rete di distribuzione

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 9 novembre 2023). Il presidente nazionale di, Sperduto: “Settore ha bisogno di rispetto per regole e contratti e di contrasto all’illegalità, che costa allo Stato quattro miliardi di euro l’anno di gettito fiscale. Il Ministro attendeva indicazioni dal Parlamento, sono arrivate: ora benzinai attendono una proposta di” “La Camera dei deputati ha già approvato tre risoluzioni in materia dicarburante. Tre interventi in larga parte sovrapponibili, che rappresentano un passaggio cruciale nella costruzionedel settore. Che, ricordiamo, necessita da anni di un’importante rivisitazione, per adeguare laagli standard europei, essere in linea con la transizione energetica e per combattere l’illegalità ...