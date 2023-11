Cancro | per sconfiggerlo la tecnologia si mette a servizio della medicina

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quando lasialil risultato può essere sorprendente ed il futuro pieno di speranza, anche per quanto riguarda patologie da sempre incurabili oppure assai ostiche da debellare, come purtroppo sono i tumori. Gli Stati Generali dell’Oncologia Si è parlato di diagnosi, di cura, di assistenza e di molto altro ancora nel corso dell’evento “ONCOnnection Stati Generali Centro – Lazio, Marche, Toscana, Umbria”, promosso ieri nell’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Sobi rare strength, Merck, GSK. Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore SanitàPer l’occasione abbiamo incontrato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, per farci spiegare con parole semplici quali sono i traguardi raggiunti ...

... fino ad arrivare a dei cambiamenti che inducono non più la terapia di una tipologia di tumore di organo (esempio la terapia del tumore del colon, del polmone o del fegato), ma una terapia...

Tumori, Euproms: "Le 3 azioni per mettere sotto scacco cancro alla prostata" Adnkronos

Come funziona il nuovo test per la diagnosi precoce del cancro QuiFinanza

in adesione alla campagna “Illumina novembre”, collegata al mese di sensibilizzazione sul cancro al polmone; il 22 novembre la Cappella di Piazza del Campo sarà illuminata di rosso, in occasione della ...In occasione del match valido per le qualificazioni a Euro 2024 tra Italia e Nord ... "La tutela della salute e il benessere della persona, così anche la ricerca contro il cancro, rientrano nelle ...