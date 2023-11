Canada | Trudeau si scaglia contro i crimini di odio che colpiscono la comunità ebraica e musulmana

... attacchi alle imprese ebraiche, attacchi agli asili nido ebrei con odio', ha detto mercoledì. Questo deve finire. Questo è qualcosa che non è accettabile in, punto. Ha anche lamentato ...

Colloquio telefonico del Presidente Meloni con il Primo Ministro del ... Governo

Matthew Perry e Justin Trudeau, storia di un'amicizia. Il premier ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Israel will begin implementing pauses in fighting each day in the northern Gaza Strip, says US. 17:08 Suella Braverman’s future as home secretary appears to be in doubt over an incendiary ...Montreal police say two Jewish schools in the city were hit overnight by gunshots. Staff members discovered bullet holes on the exterior of the buildings when they arrived this morning. Police say ...