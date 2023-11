Campi flegrei | l’Ordine degli Psicologi in campo a supporto dei cittadini 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutidella Campania partecipa all’iniziativa dell’Associazione EMDR Italia per offrire sostegnoco, psicoeducazione e prevenzione dello stress cronico alle popolazioni deicolpite negli ultimi mesi dai fenomeni legati al bradisismo. Per rispondere alle preoccupazioni e alle richieste di aiuto, EMDR ed Ordine promuovono tre incontri totalmente gratuiti, aperti alla cittadinanza e, in particolare, a genitori ed insegnanti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 novembre, dalle 18 alle 20, presso la parrocchia Immacolata e San Raffaele di Agnano (via Ruggiero 23, Napoli); il secondo, sempre il 10 novembre dalle 18 alle 20, si terrà presso l’Auditorium del Villaggio del Fanciullo (via...