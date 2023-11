Campi Flegrei | il sollevamento del suolo è legato a una “sorgente deformativa”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un recente studio pubblicato sul ‘Journal of Volcanology and Geothermal Research‘ ha portato nuova luce sui meccanismi sottostanti il fenomeno del bradisismo ai, una delle aree vulcaniche più densamente popolate e storicamente attive. Il lavoro, frutto della collaborazione tra l’Università di Bologna e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, indica che ildell’area è influenzato principalmente da un volume cilindrico di roccia, situato a circa 2 chilometri sotto la superficie terrestre. Questo cilindro, alto 500 metri e con un diametro di 5 chilometri, secondo i ricercatori, ha contribuito ai notevoli sollevamenti delregistrati tra il 1982 e il 1984 e sembra essere nuovamente attivo. Massimo Nespoli, ricercatore dell’Università di Bologna e primo autore dello studio, ...

'Dobbiamo essere pronti' ha dichiarato il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Musumeci a Skytg24 per quanto riguarda la situazione nei. 'Se l'allerta dovesse aumentare abbiamo la necessità di essere pronti con un piano di evacuazione, esercitazione nelle scuole, pensando anche a chi deve provvedere per le persone ...

Tra scosse di terremoto, piani di evacuazione e paura, torna l'attenzione sui Campi Flegrei. Recentemente è emerso che ci sono case e siti archeologici a rischio: tra Bacoli e Monte ...