Campania “Chiama per un lavoro” | il falso sms | attenti alla truffa

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nuova ondata di truffe tramite falsi SMS dai presunti Centri per l’Impiego in. Messaggi sui telefonini di tante persone che invitano a contattare gli uffici dei centri urgentemente, facendo leva sull’esigenza delle persone di trovare. “per un”, ilsms:nuovaIn realtà, dietro questi messaggi si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... nell'ambito del PNRR, un'attività straordinaria di supporto tecnico ai Comuni di, ... Qualcuno leminiere metropolitane, accantonando la vecchia definizione di rifiuto per passare a ...

Falsi sms dai Centri d'Impiego in Campania: Chiama per un lavoro ... Fanpage.it

Il nuovo deserto sanitario in Campania si chiama medicina ... Orticalab

Torna in Campania l’allarme per i falsi Sms dai Centri per l’Impiego. Promettono lavoro, ma sono truffe che scalano soldi dai telefonini.Anna Savarese, del direttivo Legambiente Campania, interviene sull’ emergenza Campi Flegrei: “Gli amministratori, i cittadini hanno bisogno di trasparenza, chiarezza e cautela e non di dichiarazioni ...