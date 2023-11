Cambio gomme invernali | come conservare le estive

(Di giovedì 9 novembre 2023), ormai ci siamo . Il 15 novembre è il termine ultimo previsto dalla legge per effettuare ilpneumatici: entro e non oltre tale data bisognerà quindi provvedere all'...

invernali, ormai ci siamo . Il 15 novembre è il termine ultimo previsto dalla legge per effettuare ilpneumatici: entro e non oltre tale data bisognerà quindi provvedere all'...

Cambio gomme: gli esperti Midas ricordano il termine ultimo Inforicambi

Cambio gomme invernali 2023, la scadenza si avvicina - Portale ... Inforicambi

Cambio gomme invernali , come conservate le estive. Gli esperti Midas stilano una lista di consigli utili per la conservazione degli pneumatici estivi.Sarà MotorShow il prossimo 11 e 12 novembre in via Brecce a Sant’Erasmo, a Gianturco (Napoli), con rally, Gran Turismo, Ferrari Challenge, F3, 500 da gara, esposizione, prove di cambio gomme, sound, r ...