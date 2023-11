Cambiasso | «Barella entrato bene! Sosta? Una paura per Inzaghi»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Al termine di Salisburgo-Inter, Esteban, ha parlato nello studio di Sky Sport. Tra i temi toccati, il gol di Lautaro Martinez e l’ingresso in campo positivo diMIGLIORE – Esteban, al termine di Salisburgo-Inter negli studi di Sky Sport ha commentato la vittoria della sua vecchia Inter e del rigore trasformato da un indomabile Lautaro Martinez. Queste le parole dell’ex calciatore nerazzurro: «Vero che ha segnato su rigore Lautaro Martinez, ma stava per segnare anche di testa poco prima. È chiaro che quando una squadra fa tanti cambi, arriva poi il momento dove sono tutti stanchi e in cui riesci a mettere il migliore. Proprio comeche ènel migliore dei modi e poi lo stesso Lautaro Martinez che fa un rigore alla Calhanoglu. Tra un po’ la pausa per le Nazionali, ...

... Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Esteban. Mario ... a centrocampo toccherà ae Calhanoglu, in difesa torna Bastoni. Austriaci con Simic e Konaté ...

Cambiasso: "Gol di Barella immagine della serata. L'Inter ha un dispendio nervoso più impegnativo del... Fcinternews.it

Cambiasso e l’aneddoto sui rigori in Benfica-Inter: "Fu Mourinho a farmi passare la paura" Sky Sport

Oggi, mercoledì 8 novembre, ritorna la Champions League con la quarta giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol.A White Heart Lane nella quarta giornata non andò bene: 3-1 secco per gli uomini di Redknapp. Ma grazie al gol di Cambiasso nella vittoria di misura con il Twente alla quinta giornata, l’Inter staccò ...