Cambia tutto in autosrada | da oggi nessuno si addormenterà più

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 novembre 2023) La tecnologia sta facendo passi da gigante anche per il settore automobilistico: ora anche in autostrada ci sarà una folle novità. Il mondo delle automobili sta iniziando il suo sviluppo costante già da qualche anno e i progressi ormai sono sempre maggiori. Da un po’ di tempo è iniziata la produzione e la vendita di auto elettriche che saranno il futuro inil mondo. Al momento lo sviluppo, come si sa, non è troppo avanzato a causa dei costi quasi impossibili da sostenere per gran parte della popolazione, sia per l’acquisto dei veicoli che per il mantenimento dello stesso. Intanto iniziano ad arrivare ulteriori e clamorose novità dall’estero, con la Cina che sta facendo i primi esperimenti per un’esperienza di guida sempre più protetta, sicura e votata al benessere. Fasci di luce in autostrada: novità in Cina Tutti sappiamo quanto è pesante e stressante guidare ...