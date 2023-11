Cambia il clima; consumiamo ed inquiniamo più per raffreddare che per riscaldare

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 novembre 2023) Che ci troviamo nel bel mezzo di una piccola eraticamente surriscaldata è evidente, l’attività solare è notevole (le onde radio si propagano per grandi distanze in questo periodo) e giusto la scorsa settimana si sono visti effetti di archi aurorali rossi, ovvero simili all’aurora boreale ma si chiamano Sar, anche alle nostre latitudini. Altrettanto chiaro è che ilsiato, mentre resta molto incerto quale possa essere l’apporto antropico a tutto questo. Ma di una cosa siamo certi: spendiamo sempre meno per il riscaldamento e sempre di più per il raffrescamento. Vero è che rispetto agli anni Ottanta e Novanta, ma anche rispetto al decennio scorso, l’efficienza energetica degli edifici è leggermente migliorata e che abbiamo impianti migliori, ovvero più efficaci. Ormai i serramenti con doppi vetri (o addirittura tripli) ...