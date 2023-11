Calendario Europa League calcio oggi | orari 9 novembre | programma | streaming | quali partite su TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Si disputerà nella giornata odierna la quarta giornata della prima fase a gironi della UEFA2023-2024 di, giovedì 9, si terranno ben 16 incontri, dei8 alle 18.45 ed altrettanti alle 21.00, che contribuiranno a delineare ulteriormente le classifiche dei raggruppamenti. Alle ore 18.45 la Roma giocherà in casa dello Slavia Praga nel Girone G ed in caso di successo la squadra capitolina vincerebbe il raggruppamento e sificherebbe agli ottavi. Alle ore 21.00 l’Atalanta ospiterà lo Sturm Graz nel Gruppo D ed in caso di vittoria difenderebbe il primato e si avvicinerebbe agli ottavi. Tutta la UEFAè su DAZN. Attiva ora Tutti gli incontri saranno disponibili in diretta ...