Calendario ATP Finals 2023 | definiti orari e programma delle prime due giornate Guida tv e streaming

(Di giovedì 9 novembre 2023) A poche ore di distanza dal sorteggio dei gironi della prima fase di singolare e di doppioNitto ATPdi tennis, sono stati ufficializzati anche i programmiduedella manifestazione: sia in singolare che in doppio giocherà domenica 12 il Gruppo Verde, mentre lunedì 13 sarà la volta del Gruppo Rosso dei due tornei. Esordirà dunque domenica 12, non primaore 14.30 Jannik Sinner, numero 4, che sarà opposto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, mentre non primaore 21.00 si sfideranno il serbo Novak Djokovic ed il danese Holger Rune. Lunedì 13, invece, scenderanno in campo, agli stessidel giorno precedente, dapprima lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev, e poi i russi ...