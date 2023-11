Calciomercato Milan – L’attaccante lo ‘porta’ Leao | ecco l’indizio

Commenta per primo Alessandro Billy Costacurta dice la sua sul prossimo ritorno aldi Zlatan Ibrahimovic dagli studi di Sky: 'Il suo ritorno non credo sia fondamentale per riportare ilsulla vetta d'Europa, non ho idea di cosa possa fare. Quando tu hai bisogno di qualcuno vuol dire che ha perso un po' di credibilità l'allenatore e non credo sia questo il caso'.

Nella vittoria sul Psg si è visto un Diavolo nuovo: gli ultimi arrivati sembrano ormai rodati, Calabria ha domato Mbappé e Rafa è tornato a fare tutto quello che Pioli gli chiede. Adesso servono confe ...Questo antico è il sistema di gioco, il 4-2-3-1 che aveva fatto le fortune del Milan post-Covid, trasformandolo da gruppo confuso in squadra brillante. Al punto da emergere clamorosamente alla ripresa ...