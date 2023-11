Calcio | Serie B Giudice | un turno a Crociata e Corini dopo recuperi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tra le società, ammenda al Palermo (5.000 euro). MILANO - Undi stop per(Lecco) e per il tecnico del Palermo Eugenio. Lo ha deciso ilsportivo delladella 2a giornata disputati ieri. Tra le società, ammenda al Palermo (5.000 euro). - foto LivePh

La camorra voleva la Lazio: Lotito, i casalesi e Chinaglia. Serie A noir di Zara La Gazzetta dello Sport

Lazio, Lotito: "Le minacce mi rafforzano. La Roma è caciarona, poi sparisce" Corriere dello Sport

Funzionano le politiche intraprese dalla Lega B di promozione dei giovani italiani MILANO (ITALPRESS) - Calano gli emolumenti nella Serie B 2023/24 ... bensì un percorso che conduca verso un calcio ...Vanta una importante carriera come calciatore in serie C ma ha anche avuto il privilegio di esordire ... a lui il presidente Todisco ha affidato il compito di guidare il Mesagne Calcio. A seguire ...