Calcio | Juve Locatelli rinnova fino al 2028

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il centrocampista è in bianconero dal 2021 TORINO - Continuano i rinnovi in casantus: ufficiale il prolungamento di Manuelalntino da sempre, il centrocampista ha coronato il suo sogno sbarcando in bianconero nell'estate 2021, "trasformando l'obiettivo in nuovo punto d