(Di giovedì 9 novembre 2023) Èl'tra Zlatanhimovic e Gerry Cardinale per un coinvolgimento dello svedese con ruolo che non è ancora stato comunicato ma che sembra escludere una sua posizione nell'organico del ...

È vicino l'accordo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per un coinvolgimento dello svedese con ruolo che non è ancora stato comunicato ma che sembra escludere una sua posizione nell'organico del ...

Calcio: Ibra al Milan, accordo vicino ma annuncio non imminente Agenzia ANSA

Cardinale: "Col Psg abbiamo fatto vedere al mondo di cosa siamo capaci". E ora arriva Ibra La Gazzetta dello Sport

È vicino l'accordo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per un coinvolgimento dello svedese con ruolo che non è ancora stato comunicato ma che sembra escludere una sua posizione nell'organico del ...I legali di Ibrahimovic e di RedBird continuano a lavorare per la stesura del controatto che riporterebbe in rossonero lo svedese ...