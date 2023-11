Calcio | Gilardino Verona ferito | trasformare rabbia in energia positiva

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Dovremo avere un approccio feroce", avverte il tecnico del Genoa GENOVA - Albertovuole una risposta forte dai suoi ragazzi dopo il ko di domenica in Sardegna perché "la percezione, l'artura e la consapevolezza della sconfitta di Cagliari si devono tramutare indoma

Alberto, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato la sfida che vedrà il suo Genoa ... ognuno ha il suo modo di intendere ilma ma alla fine ciò che conta per il tifoso è il ...

Calcio: Gilardino, 'certe partite bisogna portarle a casa' Agenzia ANSA

Calcio: Gilardino, 'deluso dal risultato ma nulla da rimproverare alla squadra' La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo ha detto Alberto Gilardino alla vigilia della sfida con la squadra di Baroni. "Retegui e Messias Spero di averli dopo la sosta. Bani ha recuperato e ci sarà", ha aggiunto il tecnico del Genoa.Recupera Mattia Bani in difesa ma dovrà fare ancora a meno di Retegui e Messias in attacco per l'anticipo di domani sera con il Verona il Genoa di Alberto Gilardino, che ai suoi giocatori ha chiesto ...