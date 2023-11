(Di giovedì 9 novembre 2023) Il papà del giocatore del Liverpool torna in libertà dopo il rapimentoo scorso 28 ottobre ROMA -Manuelè stato. Dopo 13 giorni in mano ai rapitori, ildel Liverpool è stato rilasciato secondo quanto reso noto da polizia e media locali che riportano anch

Sono stati giorni tremendi per Luis Diaz , attaccante del Liverpool , che ha visto sequestrati i propri genitori in, ma il peggio sembra essere ormai alle spalle. L'attaccante ha continuato a giocare negli ultimi giorni nonostante un animo per forza di cose inquieto, ma ora può sorridere e guardare avanti,...

Colombia, liberato il padre di Luis Diaz - Sportmediaset Sport Mediaset

Calcio: Colombia. Liberato il padre dell'attaccante Luis Diaz Tiscali

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...abato la marcia pro Palestina e la celebrazione dell'armistizio, domenica si ricordano i caduti delle due guerre mondiali ...