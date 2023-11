(Di giovedì 9 novembre 2023) Il precursore è stato l'ex campione del Barcellona, Gerard Piqué, con il lancio della King's League ma stanno sempre più aumentando le iniziative, che unisconoe piattaforme online, per ...

Nella nuova frontiera del "digitale" si stanno cimentando giocatori, esperti di marketing ma anche gli stessi procuratori sportivi. Tra questi ultimi anche c'è anche Alessandro Moggi che con ...

Calcio: boom del gioco digitale, e Moggi Jr lancia Starcks Game Agenzia ANSA

La crisi dell’Ajax, il boom del Feyenoord: in Olanda il calcio ha un nuovo centro di gravità la Repubblica

Il precursore è stato l'ex campione del Barcellona, Gerard Piqué, con il lancio della King's League ma stanno sempre più aumentando le iniziative, che uniscono calcio e piattaforme online, per ...Tre città sarde sono nella top venti nazionale degli alloggi disponibili su Airbnb, un fenomeno –quello degli affitti brevi - che ha animato in questi giorni anche il dibattito politico in relazione a ...