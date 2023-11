Caivano | sorpreso con la droga La Polizia di Stato arresta un 36enne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023): Ladiunche detenevanella sua abitazione, colti in flagrante nel loro atto di scambio di sostanze illecite sia l’indagato che l’acquirente Nel pomeriggio del sette ottobre, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Santa Barbara a, hanno notato una persona che ha consegnato una banconota al conducente di un’auto da cui ha ricevuto un involucro. Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando sia l’indagato che acquirente che ètrovato in possesso di una stecca di hashish appena acquistata di circa 2,20 grammi, mentre il prevenuto ètrovato in possesso di 150 euro, ...