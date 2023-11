In realtà riprende lo spirito di quel riformismo che dal 1993, dall'idea deld'Italia, al ... Dl, il governo ottiene la fiducia con 90 voti favorevoli Il provvedimento ora passa all'...

Caivano, ex sindaco e sei assessori sotto accusa: «Gestione dei soldi pubblici disinvolta» ilmattino.it

Perché il governo Meloni ha sciolto il comune di Caivano: dalla ... Open

Alla presenza delle autorità civili e militari (tra cui il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il sindaco Andrea Michelini), è stato ... sul modello di Caivano. "Noi di ‘Civici per Porto ...(Adnkronos) - La Camera ha approvato in via definitiva il Dl Caivano con misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Con 156 sì, 66 no e 36 ...