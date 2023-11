Cagliari | Ranieri | “Nel 2009 mandato via dalla Juventus? Non è la verità | parlerò a fine carriera”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Sono statovia. Ma non è la, che scriverò quando finirò di allenare”. Così Claudio, a due giorni dal match contro la, ricorda la parentesi in bianconero e lo fa in modo non banale. Il mister di Testaccio è ora alla guida delin ripresa dopo l’avvio shock: “Per noi ogni punto è ossigeno, abbiamo la consapevolezza di poter perdere ma ci sono 90? e più da giocare. Con grande rispetto, perché per me è una serissima candidata per la vittoria finale non avendo le coppe. Come l’Inter ha preso solo sei gol, quattro in una partita. Sappiamo della forza e dell’ardore del gioco juventino, andiamo là e con le grandi una volta dobbiamo cercare di vincere. Sulla carta siamo condannati: una delle peggiori difese e loro una delle migliori. Ma c’è da giocare: più di perdere ...