Buratti Synlab Italia | Innovazione al centro per restare nel mercato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo deciso di partecipare al bando per l'organizzazione di questo Hackathon perché crediamo fortemente nell'. L'per noi è aldi tutto perché solo le aziende che innovano e che continuano a cambiare possono sopravvivere in undinamico come quello attuale. Abbiamo bisogno di talenti per poter cambiare e innovare le nostre aziende. Riteniamo che i talenti siano il cuore di tutto e non potevamo che cercarli tra i giovani, che sono il futuro della nostra società e della nostra azienda". Così Andrea, Ceo di, oggi, a margine dell'appuntamento conclusivo, al Mind di Milano, della seconda edizione dell'Hackathon del Gruppo...