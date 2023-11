Buffon pazzo di Kvaratskhelia | “Vincerà il Pallone d’Oro”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Khvichaè stato eletto miglior giocatore della scorsa stagione, il georgiano è stato in grado di sorprendere tutti. Nonostante la serata no,resta una delle sorprese più belle dell’ultimo campionato di Serie A, coronato con il terzo scudetto del Napoli. 34 gare, condite da 12 goal e 13 assist in Italia, a cui si sono aggiunti 9 gettoni con 2 reti e 4 assistenze in Champions League, numeri pazzeschi per quello che era arrivato sotto l’ombra del Vesuvio come uno sconosciuto.su, parole d’elogio incredibili In questo campionato, seppur con ritmi diversi, l’ex Dinamo Batumi è pian piano tornato ad incidere, mettendo a referto 3 goal e 4 assist. Gigi, “Il numero 1 dei numeri 1”, è stato ospite della presentazione del libro “Kvaradona. Un miracolo ...