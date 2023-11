Bufera su 4 fotografi freelance presenti il giorno del massacro del 7 ottobre Israele denuncia | “Erano d’accordo con Hamas?”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il direttore dell'ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen , ha chiesto spiegazioni ai capi ufficio di Associated press, Reuters, Cnn e New York Times sugli inquietanti risultati del rapporto Honest Reporting che parla del coinvolgimento dinegli eventi del 7. Un coinvolgimento, si afferma, "che supera ogni linea rossa, professionale e morale". " Quattroche lavorano...

Il dubbio sollevato è se i, tutti o in parte, fossero a conoscenza dell'attacco di Hamas in anticipo. 'Se ci fossero giornalisti che sapevano del massacro, che sono rimasti in silenzio e ...

Fotografi con Hamas il 7 ottobre L'inviata del TG La7 ricostruisce la bufera sui media di Gaza TGLA7

Bufera su 4 fotoreporter freelance presenti il giorno del massacro ... QUOTIDIANO NAZIONALE

È trascorso un mese dagli attacchi del braccio militare di Hamas nei confronti della comunità israeliana. Mentre la guerra israelo-palestinese continua a mietere vittime tra Gaza e ...Carri armati in fiamme e irruzione di Hamas nei kibbutz. Sono solo alcune delle immagini dell'attacco del 7 ottobre, documentate da alcuni fotoreporter freelance che quel giorno erano in ...