Bruxelles chiede spiegazioni a TikTok e YouTube sulla protezione dei minori

. Auto e furgoni meno inquinanti, il Parlamento europeo dice "sì" alla proposta di mobilità ... Sidi spostare l'attenzione, per ciò che riguarda autobus e veicoli pesanti, sulle ...

Bruxelles chiede spiegazioni a TikTok e YouTube sulla protezione ... Internazionale

Attacco terroristico di Bruxelles: il premier svedese chiede più ... EURACTIV Italia

Cate Blanchett è intervenuta a Bruxelles come ambasciatrice Unhcr dove ha affrontato ... Oscar all’Eurocamera L’attrice premio Oscar si è rivolta all’Eurocamera chiedendo soprattutto umanità: “Mi ...Dopo l'Eurocamera anche il Consiglio dell'Ue ha adottato la posizione negoziale sulla proposta di direttiva per inquinamento zero dell'aria al 2050 ...