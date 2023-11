Brutto colpo per Barbara d' Urso | «Non ci sono spazi in tv»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Sull'ultimo numero del magazine Oggi, Alberto Dandolo ha sganciato una notizia abbastanza incresciosa che riguardad'. Da quando la donna non è più una conduttrice Mediaset, ha deciso di dedicarsi a tutt'altro. A tal proposito, si sta concentrando molto sulla sua grande passione per il teatro, sta di fatto che si sta esibendo nuovamente in giro per l'Italia con il suo spettacolo intitolato «Taxi a due piazze». Inoltre, sta portando avanti anche la recente attività che ha avviato insieme ad un'amica relativa all'organizzazione di eventi. In questo periodo, però, sul web erano trapelate anche delle indiscrezioni secondo le quali sembrava che per la donna potesse essere in cantiere un ritorno trionfale in tv. Dandolo, però, ha fatto sapere che, almeno per il momento, per la donna non cichance sotto questo punto di ...