Brusciano | armi e droga in una cantina nel rione 219

(Di giovedì 9 novembre 2023) . Lesaranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici Ancora controlli nella “219”,popolare diche affaccia su via Paolo Borsellino.I carabinieri della stazione locale hanno rinvenuto in uno sto. Un piccolo tesoro occultato in una parete nel cui inventario c’erano 1055 dosi di crack, un fucile a canne mozze e una pistola calibro 9 con matricole abrase. E ancora un giubbotto antiproiettile e 13 cartucce calibro 9 mm. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. Lesaranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici. Nota Stampa Comando Provinciale Carabinieri Napoli Se ti va lascia un like su Facebook e seguici su X L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.