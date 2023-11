Bruno Voglino | Rai? Non c’è mai limite al peggio

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Così lafinisce in malora: se lavorassi lì ora avrei paura” Il Fatto Quotidiano, di Alessandro Ferrucci, pag. 10 La situazione non è rimediabile”. Perché? Sono uno attento a quel che accade e non cado nelle illusioni; (pausa) eppure tra due mesi compio 92 anni… (è uno dei grandi maestri della tv italiana; la tv dei sogni, dellaformazione di generazioni, dell’intrattenimento, del dibattito popolare, della riflessione. La tv dei grandi ascolti, quella che ancora oggi fa storia., con Angelo Guglielmi, ha creato la3 di Blob, di Chi l’ha visto, di Mi manda3, di Quelli che il calcio…). Controlla gli ascolti? Un’occhiata la do; malgrado tutto ho speso una vita dentro lae non sono indifferente rispetto alle sue sorti. E… Visto ...

