Bruce Willis | peggiora la malattia neurodegenerativa dell’attore americano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’indimenticabile attore, amato da milioni di fan in tutto il mondo per le sue interpretazioni iconiche, sta affrontando una dura battaglia contro la demenza frontotemporale (FDT). Questa, che colpisce in particolare i lobi frontali del cervello, ha un impatto devastante sul comportamento e sul linguaggio, portando a un rapido declino delle capacità cognitive. La gravediLa scoperta dellaè iniziata con una diagnosi di afasia nel marzo del 2022, ma nel corso degli ultimi otto mesi, le condizioni disonote rapidamente, portando i medici a una diagnosi più definitiva di demenza frontotemporale a febbraio di quest’anno. La moglie ...