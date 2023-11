Bruce Willis e la sua battaglia contro la demenza | non riconosce Demi Moore

La demenza senile si sta portando via tutti i ricordi dianche quelli più cari. L'attore ha ricevuto una diagnosi di demenza frontotemporale nel 2022, ma nessuno dei suoi familiari si sarebbe aspettato un declino tanto rapido. Da oltre un anno ...

Demi Moore, l'ex moglie di Bruce Willis, è distrutta. L'attore non la riconosce più, ha solo ricordi sbiaditi della loro vita insieme ...L’attore, che soffre di demenza frontotemporale, non è più lucido secondo quanto rivela la rivista Closer: “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero, è devastata.