Bruce Willis che malattia ha? Da quando è malato e qual è la causa del suo male? Quali sono i sintomi e come si evolve?

Nella mente diil ricordo di Demi Moore , sua moglie per tredici anni e madre delle loro tre figlie Rumer , Scout e Tallulah , è " sbiadito ". Come dichiarato da una fonte a Closer Weekly , il divo di ...

Bruce Willis non riconosce più nemmeno l'ex moglie Demi Moore: peggiorano le condizioni di salute del divo Virgilio Notizie

Peggiorano le condizioni di Bruce Willis: "Non riconosce più Demi Moore" ilGiornale.it

In un’intervista rilasciata a The New York Post lo scorso ottobre l’amico Glenn Gordon Caron aveva aggiunto che Willis “sta perdendo la capacità di comunicare e la voglia di vivere”, ma “quando sei ...Bruce Willis, le sue condizioni di salute continuano a peggiorare, tanto che ora non sarebbe più in grado di riconoscere nemmeno l’ex moglie Demi Moore: «Lei è devastata». – foto | video Lo sfogo di E ...