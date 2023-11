Brian Cox | Ho accettato il reality 007 | Road to a Milion perché pensavo fosse il nuovo film di James Bond

, interprete di Logan Roy nell'acclamatissima serie HBO Succession , sarà il conduttore del reality 007: Road to a Million , prodotto da Prime Video , nel quale i concorrenti dovranno ...

Brian Cox: "Ho accettato il reality 007: Road to a Milion perché ... Movieplayer

'007: Road to a Million', Brian Cox credeva che il reality fosse il ... cinecittanews.it

L'attore Brian Cox ha accettato di dirigere il reality "007: Road to a Million"... solo perché era convinto si trattasse del nuovo film su James Bond!“Credevo che fosse il mio momento, ma non è stato così“. LEGGI – 007: Road to a Million, Brian Cox nel teaser del game show ispirato alle avventure di James Bond Cox ha poi spiegato che l’esperienza è ...