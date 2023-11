Bravo… e col grilletto facile Il consigliere-cacciatore FdI multato dai Carabinieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) “L’esigenza di candidarsi nelle file di Fratelli d’Italia è essenzialmente quella di avere une dirigente venatorio fidato, che possa fare gli interessi della caccia in consiglio regionale… Ecco alcuni punti su cui si impegnerà in Regione: situazione anelli inamovibili dei richiami vivi insostenibile, sì alla cattura di richiami vivi”. Così una nota stampa prima delle ultime regionali annunciava la candidatura nelle fila di Fratelli d’Italia di Carlo Bravo. Ilregionale Carlo Bravo è stato relatore della legge che ha ridotto i vincoli sull’attività venatoria. Ora rischia il processo per averla violata Eletto(oggi è vicepresidente della Commissione Agricoltura, competente in materia di caccia), non si può certo rimproverargli di non aver mantenuto fede alle promesse elettorali, tanto che qualcuno lo ...