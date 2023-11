Bradley Cooper e Irina Shayk si sono rifatti una vita | ecco con chi stanno oggi dopo il divorzio

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nell’agosto del 2022 alcuni rumors indicavano chee la sua ex compagna, madre di sua figlia Lea De Seine, fossero tornati insieme. A quanto pare, però, non è così: entrambiandati avanti. Ma con chi?! Nell’agosto dello scorso anno, i duestati visti trascorrere del tempo insieme alle Bahamas....

Il gossip americano, ormai, non ha più dubbi:e Gigi Hadid "fanno sul serio". Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Page Six , infatti, la relazione tra l'attore e la modella starebbe procedendo " rapidamente ", sarebbero ...

Bradley Cooper è la nuova superstar dello stile casual GQ Italia

Bradley Cooper e Gigi Hadid, sempre più coppia: «Insieme tutti i giorni» Vanity Fair Italia

Bradley Cooper è ormai sempre più cool. Negli ultimi giorni, infatti, è apparso un po' su tutti i fronti dello stile, grazie ad alcune istantanee scattate al volo tra le strade di New York. L'attore ...L’ambito titolo di ‘Uomo più sexy del mondo’ ha visto trionfare negli anni passati sex symbol come Brad Pitt, Bradley Cooper e Chirs Evans, ma per l’indimenticabile interprete di ‘Grey’s Anatomy’ si ...