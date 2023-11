BOZZE – Atalanta-Sturm Graz | i 22 convocati di Gasperini | aggregato Mendicino

(Di giovedì 9 novembre 2023) Zingonia. Dopo l’allenamento di rifinitura del giovedì mattina, Gian Pieroha diramato iper, gara valida per la 4ª giornata del girone D di Europa League. Con le assenze di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini, più Palomino ed El Bilal Touré, il mister ha aggiunto alla rosa il centrocampista classe 2006 Leonardo, che già mercoledì si è unito ai compagni. Presente ovviamente anche Bonfanti, unico cambio in difesa qualora dovesse essere proposta la difesa a tre., iPortieri: Musso, Carnesecchi, Rossi Difensori: Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Bonfanti Esterni: Bakker, Hateboer, Holm, Zappacosta, Zortea Centrocampisti: Adopo, De Roon, Ederson, ...

... In Europa League la Roma ha battuto lo Slavia Praga per 2 reti 0 e l'ha pareggiato 2 a 2 &... Il coraggio di cambiare passo il manifesto: Come in terra Domani: Furia Lega,errate e ...

Atalanta-Sturm Graz, i 22 convocati di Gasperini per l'Europa League BergamoNews.it