(Di giovedì 9 novembre 2023)è una partita dell’undicesima giornata die si gioca venerdì alle 20:30: tv,. Sabato scorso ilsi è visto sfuggire i tre punti all’ultimo respiro nella difficile trasferta di Friburgo, coi padroni di casa che hanno trovato il gol del definitivo pareggio (3-3) al sesto minuto di recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da capitan Grifo. Giustificato il rammarico in casa Fohlen, se teniamo conto che a fine primo tempo la squadra allenata da Gerardo Seoane era avanti di ben due gol. Siebatcheu festeggia con i compagni – IlVeggente.it (Ansa)L’allenatore svizzero, sfumata la rabbia, può tuttavia essere soddisfatto del punto raccolto in ...

Questi ultimi, appartenenti ai gruppi ultras più oltranzisti della tifoseria della squadra ospite, nonché della tifoseria delstorica rivale di quella partenopea e gemellata ...

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg, Bundesliga: formazioni, pronostici Il Veggente

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg (venerdì 10 novembre 2023 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Gli ultras tedeschi sono tornati a casa. Tranne 10 che sono in carcere a Napoli per le devastazioni. Per loro anche Daspo Per dieci tifosi dello Union Berlino carcere e Daspo per 5 anni dopo le ...A tal riguardo uno dei nomi che il Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli starebbe valutando è quello di Winsley Boteli, punta classe 2006 del Borussia Monchengladbach di ...