Bonus fino a 800 euro per le partite Iva | il contributo cambia in manovra | i requisiti per ottenerlelo e le nuove regole

aumenta il limite di reddito entro cui può essere richiesto, che sale a 12.000 euro. Nel 2023 l'indennità è pari al 25%

Ritorna l'Iscro, il bonus per le partite Iva: fino a 800 euro al mese Aibi

Il bonus fino a 4800 euro è un contributo erogato dall'Inps per 6 mesi, una specie di cassa integrazione per autonomi e partite iva.La riduzione deve essere inferiore al 70% dei due anni precedenti la domanda. Il bonus è destinato ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano il lavoro autonomo. Per ottenerlo, ...