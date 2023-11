Bonus di Natale per i pensionati | a chi spetta una tredicesima più ricca

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il regalo diarriverà sotto forma diper alcuni. Scopriamo chi lo scarterà e quando. Un’entrata extra è sempre gradita soprattutto se l’importo dell’assegno pensionistico ricevuto mensilmente è molto basso. A chiil(Informazioneoggi.it)Icon un reddito fino al trattamento minimo sono più di due milioni. Quelli fino a due volte il minimo quasi 4 milioni. Cifre molto alte che descrivono un quadro dell’Italia pessimo e poco incoraggiante sapendo che nel futuro le pensioni saranno sempre più basse. Il sistema di calcolo contributivo non aiuta, infatti, ad avere degli assegni importanti così come il fatto che vantare carriere lunghe e continue è sempre più difficile. Il Governo ha ...

... CD e vinile standard nero, la new edition comprende quattro registrazioni natalizie inedite ('Let It Snow', 'Silver Bells', 'E'!' e 'Paese delle meraviglie invernali') più sei tracce. ...

Anche gli influencer avranno il loro bonus di Natale Fanpage.it

Bonus Natale, quanto vale il regalo maxi del Governo che fa felici ... L'Intellettuale Dissidente

A dicembre fortunatamente l’assegno si arricchisce del Bonus tredicesima ossia una maggiorazione il cui importo è legato al valore della pensione. I beneficiari riceveranno un importo aggiuntivo ...Il Ministro della Salute risponde personalmente alla petizione di Fedez riguardo il Bonus Psicologo: arrivano belle notizie. Nei giorni scorsi Fedez aveva ...