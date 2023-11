Bonus affitti al comune di Latina | come consultare la graduatoria e l’importo

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 “Alcuni dei 1297 cittadini ammessi alla– dichiara l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso – hanno già ricevuto gli importi e altri li riceveranno nei prossimi giorni. Le cifre sono state calcolate in base alla somma stanziata dalla Regione Lazio, da ripartire tra gli aventi diritto. Gli uffici dei Servizi Sociali, infatti, avevano inizialmente chiesto il massimo degli importi quindi il 40% di quanto versato da ogni avente diritto ma, avuto il diniego da parte dell’ente di via Pisana, hanno rimodulato gli importi sulla base della cifra stanziata per”. I cittadini, dunque, riceveranno il 33,6% del costo annuo versato, che non potrà in ogni caso superare il costo massimo di 2000 euro a richiedente. Ladefinitiva è pubblicata al seguente ...