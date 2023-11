Bonelli piangeva per Soumahoro? Ecco come lo scarica | cos' è la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da una lacrima sul viso/Ho capito molte cose/Dopo tanti e tanti mesi ora so/Cosa sono per te... Angelo, per Aboubakar, era più che un leader politico. Era un padre putativo. Lo era anche Nicola Fratoianni., pere Fratoianni, era il paladino degli ultimi, un eroe senza macchia. E prima delle lacrime di, versate nel mitologico video di un anno fa in cui il deputato giurava di non sapere niente dei guai delle cooperative “di famiglia”, c'erano state le lacrime di- lacrime sul viso - e in pochi le ricordano. Rimediamo. Dieci settembre 2022, mancano due settimane al voto. Alla Camera conferenza stampa congiunta del “Verde” Angeloe del rosso Nicola Fratoianni, a capo diItaliana. ...