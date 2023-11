Bombe Usa sulla Siria e drone abbattuto in Yemen | la guerra si allarga

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Situazione incandescente in Medio Oriente. Le forze americane hanno colpito un sito nell'est dellausato dai Guardiani della rivoluzione iraniani e da gruppi affiliati. Ad annunciarlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, secondo cui «l'atto di autodifesa», ordinato dal presidente Joe Biden, è stato condotto da due F-15, che hanno colpito un deposito di munizioni. «Questo raid di precisione è stato condotto in risposta ad una serie di attacchi contro il personale americano in Iraq eda parte degli affiliati della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione», ha sottolineato il capo del Pentagono. Nove persone affiliate a gruppi sostenuti dall'Iran insono state uccise nell'operazione. A riferire il bilancio è l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede nel Regno ...